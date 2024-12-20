В России выступили за роспуск разрешившего многоженство Духовного управления мусульман

Экс-министр ДНР Пинчук: разрешившее многоженство ДУМ должно быть распущено

Если организация делает противоречащие Конституции России заявления, она должна прекратить свою деятельность. Об этом заявил первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук. Его цитату телеканал опубликовал в Telegram.

Так Пинчук отреагировал на решение Духовного управления мусульман (ДУМ) разрешить в России религиозное многоженство.

Экс-министр ДНР напомнил о незаконности многоженства и выступил за ликвидацию духовного управления. «Любая организация, которая делает громкие заявления, прямо противоречащие Конституции, должна автоматически прекращать свое существование», — сказал он.

Ранее в Госдуме напомнили об уголовной ответственности за многоженство. Депутат Нина Останина в этой связи подчеркнула, что религиозные нормы не имеют «никакого отношения» к светской жизни.