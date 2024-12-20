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00:12, 20 декабря 2024Россия

В российском городе несколько человек погибли в пункте сбора на СВО

В Якутске пять человек погибли в пункте сбора на СВО
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Пять человек погибли в пункте сбора на специальную военную операцию (СВО) в Якутске. Об этом сообщает интернет-издание Baza в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в 20:00 по московскому времени (в 02:00 21 декабря по местному времени) в здании на Вилюйском переулке вспыхнул пожар на первом этаже.

После огонь и дым быстро распространились по зданию — это повлекло смерть пятерых человек (еще семеро пострадали). Пожар ликвидировали спустя три часа.

Ранее Северный флотский военный суд вынес приговор двум россиянам, которые подожгли военкомат в Мурманске. Они получили 17 и 14 лет лишения свободы.

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