В США российскую СВД включили в число лучших

Российская СВД вошла в список лучших снайперских винтовок издания 19FortyFive

Российскую снайперскую винтовку Драгунова (СВД) включили в список лучшего оружия этого класса. Всего в перечень американского издания 19FortyFive вошло пять винтовок.

Автор отметил, что «излюбленная винтовка российских снайперов» внешне напоминает оружие семейства АК, но СВД имеет много отличий.

«"Драгунов" был разработан как связующее звено между стандартной пехотной винтовкой и настоящей снайперской системой. СВД — это скорее специализированная марксманская (пехотная — прим. "Ленты ру") винтовка», — говорится в публикации.

Также в список вошли винтовки Barrett Mk.22 MRAD (multi-role adaptive design), McMillan TAC-50, Accuracy International AXSR и Barrett M82A1.

В сентябре стало известно, что концерн «Калашников» в разы нарастит производство СВД в 2025 году. Винтовку под патрон калибра 7,62 на 54 миллиметра приняли на вооружение в 1963 году. СВД использует коробчатые магазины на 10 патронов. Базовая версия СВД оснащена прицелом ПСО-1.