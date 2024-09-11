Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:13, 11 сентября 2024Наука и техника

«Калашников» нарастит производство винтовок Драгунова

«Калашников»: производство винтовок Драгунова нарастят в разы

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Калашников» в разы нарастит производство снайперских винтовок Драгунова (СВД). Об этом сообщили в концерне.

«"Концерн "Калашников" завершает отгрузку 7,62-миллиметровых снайперских винтовок Драгунова, предусмотренную заказом на 2024 год. Согласно контрактам, заключенным на 2025 год, объем выпуска данного изделия вырастет в разы», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что винтовка, которую выпускают более 60 лет, не теряет актуальности. СВД остается надежным оружием для поражения целей на дальностях до километра.

СВД с оптическим прицелом ПСО-1 приняли на вооружение в 1963 году. Винтовка под патрон калибра 7,62 на 54 миллиметра весит 4,5 килограмма.

Материалы по теме:
«Трехлинеечка родная!» Российская винтовка Мосина прошла все войны XX века. Как появилось это легендарное оружие?
«Трехлинеечка родная!»Российская винтовка Мосина прошла все войны XX века. Как появилось это легендарное оружие?
10 ноября 2023
Прямо в цель. Как в России создают самые мощные и точные снайперские винтовки в мире
Прямо в цель.Как в России создают самые мощные и точные снайперские винтовки в мире
24 октября 2023

В феврале в концерне «Калашников» сообщили, что снайперская винтовка Чукавина, которую разработали в качестве замены СВД, получила новый оптический прицел 1П97. Изделие оснащено прицельной сеткой с улучшенным дизайном.

В январе стало известно, что государственный оборонный заказ на поставку снайперских винтовок производства концерна «Калашников» в 2023 году вырос в восемь раз по сравнению с 2022-м.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В российской Арктике сбили три боевых дрона. Перед атакой в небе были замечены самолеты-разведчики НАТО

      В России назвали условие для успеха переговоров с Украиной

      В России призвали возродить всеобщий призыв в армию

      В российском регионе обнаружили необычный гриб

      В Минфине заговорили о снижении ипотечных ставок

      США объявили о выделении Украине помощи на 700 миллионов долларов

      Медсестру застыдили за наряд для похода в магазин после тренировки

      Главного муфтия Таджикистана ранили в мечети

      Россиянин откусил часть уха студенту из-за татуировки

      Депутат Рады призвал украинок уплатить налоги с доходов на OnlyFans

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше