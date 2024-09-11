«Калашников» нарастит производство винтовок Драгунова

«Калашников»: производство винтовок Драгунова нарастят в разы

«Калашников» в разы нарастит производство снайперских винтовок Драгунова (СВД). Об этом сообщили в концерне.

«"Концерн "Калашников" завершает отгрузку 7,62-миллиметровых снайперских винтовок Драгунова, предусмотренную заказом на 2024 год. Согласно контрактам, заключенным на 2025 год, объем выпуска данного изделия вырастет в разы», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что винтовка, которую выпускают более 60 лет, не теряет актуальности. СВД остается надежным оружием для поражения целей на дальностях до километра.

СВД с оптическим прицелом ПСО-1 приняли на вооружение в 1963 году. Винтовка под патрон калибра 7,62 на 54 миллиметра весит 4,5 килограмма.

В феврале в концерне «Калашников» сообщили, что снайперская винтовка Чукавина, которую разработали в качестве замены СВД, получила новый оптический прицел 1П97. Изделие оснащено прицельной сеткой с улучшенным дизайном.

В январе стало известно, что государственный оборонный заказ на поставку снайперских винтовок производства концерна «Калашников» в 2023 году вырос в восемь раз по сравнению с 2022-м.