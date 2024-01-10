Гособоронзаказ на поставку снайперских винтовок вырос

«Калашников»: в 2023 году ГОЗ на поставку снайперского оружия вырос в восемь раз

Государственный оборонный заказ (ГОЗ) на поставку снайперских винтовок производства концерна «Калашников» в 2023 году вырос в восемь раз по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«Помимо снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) и снайперской винтовки Драгунова (СВД), "Калашников" продолжает поставлять 7,62-миллиметровые снайперские винтовки Драгунова со складывающимся прикладом (СВДС) и 7,62-миллиметровые снайперские винтовки СВ-98», — говорится в сообщении.

В декабре стало известно, что «Калашников» передал Министерству обороны России первую серийную партию снайперских винтовок Чукавина, которые поступают на смену СВД. Новое оружие, сохранившее надежность СВД, отличается улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы.

В ноябре гендиректор компании BespokeGun Ярослав Табольский сообщил, что российские снайперы получили партию новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor Tactical для работы в зоне специальной военной операции. Винтовка под патрон калибра .338 Lapua Magnum способна эффективно поражать цели на дальности до 1850 метров.

