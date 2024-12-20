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19:04, 20 декабря 2024Силовые структуры

Вдова американского военкора Техаса высказалась о суде в Донецке

Вдова Бентли: я довольна, что суд в Донецке настроен на выяснение истины
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Судебный процесс по делу о расправе над американским военкором Техасом в ДНР отложили
Рассел Бентли

Рассел Бентли. Кадр: VICE News / YouTube

Вдова военного корреспондента Sputnik Рассела Бентли с позывным Техас довольна, что суд над обвиняемыми в расправе над ее супругом настроен на выяснение истины. Об этом она заявила журналистам после закрытого заседания в Донецке, сообщает РИА Новости.

От дополнительных комментариев жена американского военкора отказалась.

Ранее Донецкий гарнизонный военный суд отложил слушание уголовного дела о расправе над Техасом из-за неявки подсудимых. Причина их отсутствия не называлась.

Гражданин США Рассел Бентли прибыл в Донбасс в 2015 году, где вступил в ряды ополчения Донецкой народной республики (ДНР). О его пропаже стало известно 8 апреля 2024 года, вскоре после обстрела Петровского района Донецка. Позже было возбуждено уголовное дело — выяснилось, что к исчезновению и дальнейшей расправе причастны четверо военнослужащих 5-й мотострелковой бригады ДНР.

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