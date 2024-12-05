Судебный процесс по делу о расправе над американским военкором Техасом в ДНР отложили

В Донецке суд отложил дело об убийстве военкора Бентли из-за неявки обвиняемых

Дело о расправе российских военных над военкором Расселом Бентли пройдет в закрытом режиме

Начало событий в новости Дело о расправе российских военных над военкором Расселом Бентли пройдет в закрытом режиме

Донецкий гарнизонный суд отложил слушание по существу уголовного дела о расправе над военным корреспондентом Sputnik Расселом Бентли с позывным Техас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката вдовы Дмитрия Ульянова.

По его словам, заседание не состоялось из-за того, что конвой не доставил подсудимых, обвиняемых в совершении преступления. Причина их неявки не называется.

Суд принял решение провести процесс над четырьмя военными в закрытом режиме, так в материалах дела содержатся секретные сведения.

Гражданин США Рассел Бентли прибыл в Донбасс в 2015 году и вступил в ряды ополчения Донецкой народной республики (ДНР). Он принимал участие в боях за донецкий аэропорт и снимал репортажи для американской аудитории, в которых рассказывал об обстрелах украинскими военными мирных жителей и о людях, защищавших ДНР.

8 апреля военкор Техас пропал вскоре после обстрела Петровского района Донецка. Друзья и супруга Людмила активно искали его. Позже было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что к исчезновению и дальнейшей расправе причастны четверо военнослужащих 5-й мотострелковой бригады ДНР.

Подробнее о деле Рассела Бентли «Лента.ру» рассказывала ранее.