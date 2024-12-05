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13:58, 5 декабря 2024Силовые структуры

Дело о расправе российских военных над военкором Расселом Бентли пройдет в закрытом режиме

В Донецке суд закрыл процесс над военными, расправившимися с военкором Техасом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

В Донецке суд в закрытом режим рассмотрит дело о расправе российских военных над военкором Расселом Бентли. Об этом со ссылкой на адвоката вдовы военкора Дмитрия Ульянова сообщает РИА Новости.

По словам адвоката, процесс над четырьмя военными решили закрыть по ходатайству прокуратуры. В деле о расправе над американцем с позывным Техас содержатся секретные сведения.

Гражданин США Рассел Бентли прибыл на Донбасс в 2015 году и вступил в ряды ополчения Донецкой народной республики (ДНР). Он принимал участие в боях за Донецкий аэропорт и снимал репортажи для американской аудитории в которых рассказывал об обстрелах украинскими военными мирных жителей и о людях, защищавших ДНР.

8 апреля военкор Техас пропал вскоре после обстрела Петровского района Донецка. Друзья и супруга Людмила активно искали его. Позже было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что к исчезновению и дальнейшей расправе причастным четверо военнослужащих 5-й мотострелковой бригады ДНР.

Подробнее о деле Рассела Бентли Лента.ру рассказывала ранее.

29 октября сообщалось, что обвиняемые в убийстве военкора агентства Sputnik Рассела Бентли намерены подписать контракт с Министерством обороны России и вернуться в зону специальной военной операции (СВО).

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