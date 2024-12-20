Российский штурмовик Бриант: ВСУ отстреливались от наших, выдавая себя за своих

Медик-штурмовик Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Бриант рассказал об обстрелявших их под видом российских бойцов солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом он заявил в беседе с RT.

«Мы, когда заходили [в один из населенных пунктов в российском приграничье], все говорили, что якобы там сидят союзники. Мы заходим, а по нам идет огонь. Начинаем с ними контакт налаживать какой-то словесный. А тут опять огонь. Мы начинаем заходить и понимаем, что это не наши, там нашивки другие — флаг их [украинский]», — рассказал Бриант.

По словам российского военного, украинских солдат взяли в плен. С их слов, перед отправкой в Курской области они проходили обучение в Великобритании. «Штурм у них обычно ночью идет, чем они и пробуют нас взять, но безуспешно», — отметил Бриант.

При этом, по его словам, солдаты ВСУ сейчас не вступают в стрелковый бой в Курской области, а сразу откатываются, прикрываясь «птичками» — беспилотными летательными аппаратами.

«У меня союзника тащили — у него ногу оторвало: медицинскую помощь ему на месте оказывали, а над нами зависла "Баба-Яга" (гексакоптер — прим. «Ленты.ру»). Мы начали отстреливаться, дальше пошли на нас дроны-камикадзе — удар пришелся по дереву, но никого не посекло. Все живы, "трехсотый" до госпиталя благополучно доставлен», — вспомнил Бриант.

Он также рассказал, как он и еще трое бойцов пережили попадание вражеского дрона в их блиндаж — его разворотило, но все военные остались живы.

Ранее имам из Курска Иса Салимсултанов рассказал, как встретил в регионе переодетых в российскую форму солдат ВСУ. По его словам, они проверили у него документы и попросили ключи от машины. Когда он поинтересовался, зачем военным его автомобиль, то услышал украинскую речь.