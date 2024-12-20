Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:19, 20 декабря 2024Экономика

Волну деградации предсказали российским подрядчикам

Эксперт Бельский: в России возможна волна банкротств и укрупнений
Кирилл Луцюк

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский бизнес получил хороший сигнал, когда Банк России решил не повышать ключевую ставку и сохранил ее на уровне 21 процента. Об этом заявил гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский. Его процитировали «Известия».

По его словам, прежние повышения оказали сильное давление на предпринимателей.

«Если раньше банки кредитовали "ключ+2,5 процента", то сейчас ЦБ изменил требования, и реальная стоимость кредитов стала от «ключ плюс 7 процентов», — констатировал бизнесмен.

Материалы по теме:
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024
Ключевая ставка ЦБ России: что это такое и на что она влияет
Ключевая ставка ЦБ России:что это такое и на что она влияет
1 августа 2024

Как следствие, многие предприятия отказывались от низкоэффективных или необязательных затрат. Если бы ставка продолжила расти, то это угрожало бы заморозкой многих проектов.

В то же время Бельский убежден, что в 2025 году Россию ждет очередная волна деградации подрядных организаций. Это связано с тем, что сегодня очень немногие могут верно предсказать маржинальность проектов, из-за чего терпят убытки и теряют грамотных специалистов.

«Дальше возможна волна банкротств или укрупнений бизнесов в пользу компаний с ликвидностью», — спрогнозировал Бельский.

Ранее экономист Софья Донец заявила, что новость о сохранении «ключа» на уровне в 21 процент оказалась сюрпризом. Не исключено, что в экономике произошел разворот.

В свою очередь, экономист Евгений Коган не исключил, что решение, принятое регулятором, было вызвано запредельным политическим давлением, которое испытал за последний месяц Центральный банк.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Среди военных и руководства истерика». При ударе по штабу СБУ ликвидированы высокопоставленные офицеры ВСУ

      Генерала Кириллова похоронили. С ним простились Белоусов и Шойгу

      Омбудсмены России и Украины передали по 1500 рождественских посылок для военнопленных

      США провели переговоры об исключении ХТШ из перечня террористов

      Тренер посоветовал эффектное упражнение для прокачки верха тела

      Астролог из «Давай поженимся!» сделала прогноз на 2025 год

      Набиуллина назвала самый грозный вызов для российских банков

      Глава района в Курской области раскрыл детали массированного ракетного обстрела

      Набиуллина прокомментировала ситуацию с ключевой ставкой и курсом рубля

      Гендиректора «Корпорации развития Курской области» захотели арестовать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше