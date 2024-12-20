Волну деградации предсказали российским подрядчикам

Эксперт Бельский: в России возможна волна банкротств и укрупнений

Российский бизнес получил хороший сигнал, когда Банк России решил не повышать ключевую ставку и сохранил ее на уровне 21 процента. Об этом заявил гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский. Его процитировали «Известия».

По его словам, прежние повышения оказали сильное давление на предпринимателей.

«Если раньше банки кредитовали "ключ+2,5 процента", то сейчас ЦБ изменил требования, и реальная стоимость кредитов стала от «ключ плюс 7 процентов», — констатировал бизнесмен.

Как следствие, многие предприятия отказывались от низкоэффективных или необязательных затрат. Если бы ставка продолжила расти, то это угрожало бы заморозкой многих проектов.

В то же время Бельский убежден, что в 2025 году Россию ждет очередная волна деградации подрядных организаций. Это связано с тем, что сегодня очень немногие могут верно предсказать маржинальность проектов, из-за чего терпят убытки и теряют грамотных специалистов.

«Дальше возможна волна банкротств или укрупнений бизнесов в пользу компаний с ликвидностью», — спрогнозировал Бельский.

Ранее экономист Софья Донец заявила, что новость о сохранении «ключа» на уровне в 21 процент оказалась сюрпризом. Не исключено, что в экономике произошел разворот.

В свою очередь, экономист Евгений Коган не исключил, что решение, принятое регулятором, было вызвано запредельным политическим давлением, которое испытал за последний месяц Центральный банк.