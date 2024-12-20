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10:37, 20 декабря 2024Забота о себе

Врач назвал самый плохой совет

Терапевт Амир Хан призвал не чистить уши ватными палочками
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Megaflopp / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Амир Хан рассказал, какую рекомендацию он никогда не дал бы своим пациентам. Самый плохой совет доктор назвал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Одна вещь, которую я никогда не советую, — это использовать ватные палочки для чистки ушей. Может быть приятно вставить палочку в ухо, а затем извлечь ее и увидеть небольшое количество ушной серы — после этого люди чувствуют себя так, как будто их ухо теперь чистое. Однако на самом деле они просто толкают этот воск глубже», — объяснил Хан.

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Доктор предупредил, что такая гигиеническая привычка может привести ко множеству неприятных последствий, в том числе к повреждению барабанной перепонки и кровотечению.

Ранее Хан призывал регулярно есть груши, чтобы снизить риск развития сахарного диабета и рака. По его словам, в этих фруктах содержатся соединения, которые уменьшают воспаление.

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