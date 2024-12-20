Перечислены советы по ускорению Windows 11

ZDNet: для ускорения Windows 11 нужно поставить обновления и удалить вирусы

Специалисты издания ZDNet назвали советы, которые помогут ускорить работу Windows 11 на ПК. Список доступен на сайте медиа.

По словам журналистов портала, актуальная Windows существует уже три года, и у многих пользователей она может начать тормозить во время работы. Авторы перечислили советы, которые помогут ускорить работу операционной системы (ОС). В первую очередь они отметили, что нужно устанавливать последние обновления, так как патчи исправляют баги и ошибки.

Также в материале говорится, что производители многих программ хотят, чтобы они запускались при включении компьютера. Пользователям рекомендовали зайти в раздел с приложениями настроек Windows и отключить автозапуск почти всех программ. Кроме того, владельцам рекомендовали пользоваться актуальной версией антивируса и время от времени удалять из ОС вредоносные программы, которые могут замедлять работу устройства.

В заключении специалисты ZDNet отметили, что в Windows 11 есть много необязательных опций, которые работают в фоновом режиме и отнимают ресурсы у ПК — например, уведомления. «Неиспользуемые функции ограничивают объем ресурсов, которые ваш компьютер может распределить между более активными программами», — пояснили авторы.

Ранее глава Microsoft Сатьян Наделла признал, что самым популярным браузером в Windows 11 оказался Google Chrome. «Сейчас Google зарабатывает на Windows больше, чем сама Microsoft», — заметил предприниматель.