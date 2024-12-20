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14:37, 20 декабря 2024Мир

Захарова предложила США ввести санкции против Байдена в связи с «Севпотоками»

Захарова: санкции по «Северным потокам» должны ввести против Байдена и Нуланд
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Американская администрация должна ввести санкции в связи с «Северными потоками» против президента США Джо Байдена и бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, поскольку именно они призывали к уничтожению трубопроводов. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если администрация Байдена против кого-то и хочет на данном этапе ввести санкции в связи с "Северными потоками", так это надо делать против Байдена и Нуланд — к уничтожению данного проекта призывали именно они», — написала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что уходящая администрация надругалась над здравым смыслом. Захарова также заявила, что «после 12 часов дня 20 января следующая администрация может высказать свою точку зрения».

Ранее Вашингтон ввел новые санкции в отношении нескольких российских компаний, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток-2». Под рестрикции также попал оператора Nord Stream 2 AG.

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