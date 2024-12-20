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13:48, 20 декабря 2024Мир

Захарова высказалась о реакции Запада на слова Путина о ракетной дуэли

Захарова: Западу следует подумать, каково жить в предлагаемых им условиях
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Странам Запада следует подумать о том, каково другим жить в предлагаемых ими условиях. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о реакции на слова президента России Владимира Путина о дуэли между западными системами противоракетной обороны и российской ракетой средней дальности «Орешник», передает РИА Новости.

«Каждый день западные лидеры рассуждают об ударах "вглубь России". И ведь никто не падает в этих странах в обморок от подобных заявлений, не вспоминает закон и международное право, гуманность и права человека», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что на этом фоне Западу следует задуматься, «каково это: жить в обстоятельствах, которые предлагают для других». Представитель ведомства также подчеркнула, что западные государства выделяют средства на воплощение идеи о нанесении России стратегического поражения.

Ранее Путин заявил, что дуэль западных систем ПРО и российского «Орешника» можно устроить не только в Киеве, но и в другом месте. Российский лидер призвал Запад «включить все, что у них есть, включая систему ПРО и антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше, по 24 штуки».

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