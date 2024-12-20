«Зенит» сравнили со «Спартаком» и «Локомотивом»

Шаронов раскритиковал «Зенит» и привел в пример «Локомотив» и «Спартак»

Бывший игрок и тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов сравнил «Зенит» со «Спартаком» и «Локомотивом». Его слова приводит «Чемпионат».

Шаронов раскритиковал «Зенит» и привел в пример столичные клубы. «Если сравнить со "Спартаком" — у них нет четко выстроенной игры. У "Спартака" выстраивается позиционная атака, чего никогда не было у "Зенита"», — заявил он.

«Можно сравнить и с "Локомотивом", у которого появляются воспитанники, а у питерцев — почему-то нет. Хотя не думаю, что у них последняя академия», — отметил экс-тренер. Шаронов добавил, что ему ближе политика железнодорожников по вопросу развития футбола в стране.

Лидером первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) стал «Краснодар». Команда имеет в активе 39 очков. Столько же очков набрал расположившийся на второй строчке «Зенит». Замыкает тройку сильнейших «Спартак» с 37 очками. «Локомотив» с 35 очками идет пятым.