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12:24, 20 декабря 2024Забота о себе

Женщинам объяснили главные опасности косметики с истекшим сроком годности

Бьюти-эксперт Леснова: в креме с истекшим сроком годности начинается окисление
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Birgith Roosipuu / Unsplash

Использование косметики с истекшим сроком годности может быть опасно для кожи, предупредила бьюти-эксперт, кандидат физико-математических наук и основатель бренда интеллектуальной косметики Zerapy Наталья Леснова. Возможные последствия этого эксперт перечислила женщинам в разговоре с «Лентой.ру».

Леснова подчеркнула, что в составе косметики есть специальные консерванты. Как объяснила бьюти-эксперт, эти консерванты эффективно работают только тогда, когда срок годности продукта не истек. После этого никто не может дать гарантии, что косметика остается безопасной, уточнила специалистка.

По словам Лесновой, в креме с истекшим сроком годности могут начаться процессы окисления, а его использование увеличит оксидативный стресс кожи — состояние, при котором в организме присутствует чрезмерное количество свободных радикалов. Кроме того, если консерванты не работают, в косметике может произойти рост грибка и бактерий, которые тоже опасны для кожи.

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Специалистка уточнила, что подобные процессы протекают и в порошковой косметике, когда ее соединяют с водой. Эта категория средств вообще не содержит консервантов, поэтому использовать ее по истечении срока годности допустимо, но лишь в том случае, если банка со средством стояла плотно закрытой и целостность упаковки не нарушена, предупредила бьюти-эксперт.

Ранее Леснова дала советы по грамотному ежедневному уходу за кожей. Для эффективного ухода за кожей лица нужно учитывать циркадные ритмы, рассказала она.

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