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18:31, 27 апреля 2024Забота о себе

Женщинам дали советы по грамотному ежедневному уходу за кожей лица

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Для эффективного ухода за кожей лица нужно учитывать циркадные ритмы, рассказала бьюти-эксперт, кандидат физико-математических наук и основатель бренда интеллектуальной косметики Zerapy Наталья Леснова. Советы по грамотному ежедневному уходу за кожей лица она дала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Лесновой, утром, с шести до восьми утра, в коже замедляются процессы регенерации: снижается скорость деления и роста клеток. «Кожа готовится к дневной активности, когда ей потребуется комплексная защита: барьерная, антиоксидантная, ультрафиолетовая защита. С вечера и до четырех-пяти часов утра снижается выработка кожного сала, что влечет за собой ослабление функции липидного барьера, вследствие чего увеличивается трансэпидермальная потеря воды», — объяснила она, почему утром коже необходимо хорошее увлажнение.

Активизация работы сальных желез, продолжила бьюти-эксперт, усиливается с четырех-пяти часов утра и достигает максимума к 12-13 часам дня. «Обладательницам жирной кожи, возможно, потребуется уход впитывающими салфетками, а при выраженном жирном блеске — очищающий лосьон с последующим восстановлением защитного слоя крема от УФ-излучения», — рассказала она.

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Сославшись на последние исследования, Леснова заявила, что с 15 до 16 часов в коже относительно улучшается кровообращение, с 16 до 17 улучшаются процессы регенерации, после 17 часов замедляются кровообращение и скорость деления клеток кожи, с 18 до 20 снижается чувствительность кожи, с 20 до 23 часов начинается время активной работы кожи.

Этим периодом — с 20 до 23 часов — надо воспользоваться для того, чтобы провести процедуры очищения, питания, омоложения и увлажнения с максимальной пользой для кожи. За час-полтора до сна рекомендуется очистить кожу в два этапа: сначала удалить остатки средств для ухода за кожей в течение дня и декоративной косметики, в затем провести глубокую очистку, которая улучшит проникновение вглубь нее активных ингредиентов

бьюти-экспертНаталья Леснова

После этого, через 15-20 минут, когда кожа слегка подсохнет, можно нанести средства специального ухода: сыворотки или кремы для работы с пигментацией и куперозом, добавила Леснова.

В завершение, продолжила эксперт, нужно использовать средства для регенерации и увлажнения кожи: с гиалуроновой кислотой разного молекулярного веса, пептидами, антиоксидантами, микроэлементами, витаминами, водорослевыми и растительными экстрактами. «Если вы применяете средства с ретинолом, это время для них самое благоприятное. А дальше до самого утра коже потребуется только полноценный сон. Это и обеспечит лучший уход», — заключила Леснова.

Ранее пластический хирург, врач-косметолог Андрей Касьянов назвал способы избавиться от второго подбородка. Касьянов объяснил, что второй подборок появляется по разным причинам: при наборе веса или его колебаниях, из-за возрастных изменений, неправильного прикуса и строения челюстной системы в целом, неправильной осанки и привычек проводить долгое время в неправильных позах — например, с наклоном головы.

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      Александра Лисица
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