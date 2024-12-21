Аналитик F.A.С.С.T. рассказал о новом способе кражи Telegram-аккаунтов россиян

Аналитик F.A.С.С.T.: мошенники придумали новый способ кражи Telegram-аккаунтов

Мошенники придумали новый способ кражи Telegram-аккаунтов пользователей. Об этом рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров в разговоре с РИА Новости.

По словам Егорова, сначала злоумышленники рассылают пользователям подложные предложения о работе от имени известных компаний и затем создают учетную запись на мошенническом сайте для тех, кто откликнулся. После авторизации жертва должна выполнять задания, чтобы пополнять свой внутренний счет, а для вывода денег — заплатить комиссию или ввести данные своей карты для «зачисления» заработанного.

Как уточняет специалист, такие предложения могут рассылаться, например, от имени компании HeadHunter или представителя Baikal Shared Scooter Company Limited.

Ранее россиян предупредили о новом способе обмана при помощи фишингового сайта, замаскированного под портал «Госуслуги».