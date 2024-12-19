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20:09, 19 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой связанной с «Госуслугами» уловке мошенников

МВД предупредило о фишинговом сайте, замаскированном под «Госуслуги»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники начали использовать новый шаблон для обмана россиян и создали фишинговый сайт, замаскированный под портал «Госуслуг». О новой уловке злоумышленников предупреждает МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве рассказали, что на таких сайтах пользователей убеждают в том, что им необходимо ввести данные для входа в аккаунт на портале «Госуслуг» в специальную форму. В противном случае, как грозят мошенники, учетная запись будет заблокирована. Однако если человек введет на таком фишинговом сайте свои данные, они окажутся в руках злоумышленников. .

«Получение доступа к аккаунтам граждан на портале "Госуслуги" по-прежнему приоритетная цель для мошенников. Будьте осторожны», — призвали в МВД.

Ранее россиян предупредили о мошенническом клоне портала. Он был замаскирован под форму для подачи заявления о мошенничестве в Центробанк.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.

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