Россиян предупредили о мошенническом клоне портала «Госуслуги»

МВД предупредило о мошенническом клоне портала «Госуслуги»

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале предупредило россиян о появлении в сети мошеннического клона портала «Госуслуги».

По данным ведомства, сайт представляет собой форму для подачи заявления в Центробанк о мошенничестве. Для отправки его нужно подтвердить кодом. Таким образом аферисты получают доступ к личным кабинетам своих жертв.

«Обратите внимание, что вводить свои номер телефона не требуется, а это означает, что мошенники уже знают ваш номер и, скорее всего, предложат воспользоваться этим сайтом во время звонка жертве», — заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще прибегать к одному виду мошенничества в мессенджере Telegram. Об этой угрозе россиян предупредили представители группы компаний (ГК) «Гарда». Специалисты объяснили, что злоумышленники создают аккаунты, выглядящие как профили коллег, друзей или родственников пользователя.