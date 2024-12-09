Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:21, 9 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенническом клоне портала «Госуслуги»

МВД предупредило о мошенническом клоне портала «Госуслуги»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале предупредило россиян о появлении в сети мошеннического клона портала «Госуслуги».

По данным ведомства, сайт представляет собой форму для подачи заявления в Центробанк о мошенничестве. Для отправки его нужно подтвердить кодом. Таким образом аферисты получают доступ к личным кабинетам своих жертв.

«Обратите внимание, что вводить свои номер телефона не требуется, а это означает, что мошенники уже знают ваш номер и, скорее всего, предложат воспользоваться этим сайтом во время звонка жертве», — заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще прибегать к одному виду мошенничества в мессенджере Telegram. Об этой угрозе россиян предупредили представители группы компаний (ГК) «Гарда». Специалисты объяснили, что злоумышленники создают аккаунты, выглядящие как профили коллег, друзей или родственников пользователя.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Если я смогу». Трамп заявил, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине

      Россиян предупредили о мошенническом клоне портала «Госуслуги»

      Асаду дали убежище в России

      Парень показал счет за услуги скорой помощи в США и разозлил пользователей сети

      Военный ВСУ предупредил об угрозе потери Киевом пяти городов

      Врио главы Курской области Хинштейн рассказал о ночевке в кабинете

      В ДНР допустили усиление давления на ВСУ после освобождения села Благодатное

      Блогер описал брачные традиции на Севере России фразой «кто бы мог такое представить!»

      Названа причина пожара на шахте «Алардинская»

      Мужчинам дали советы по облегчению состояния женщины во время менструации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше