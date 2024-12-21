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14:43, 21 декабря 2024Интернет и СМИ

Аналитик заявил о посланном Путиным сигнале Западу

InfoBRICS: Путин послал сигнал Западу о бесполезности его систем ПРО
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Военный аналитик Драго Боснич заявил, что президент России Владимир Путин послал Западу сигнал, указав на бесполезность его систем противоракетной обороны (ПРО). Такое мнение он выразил в статье для портала InfoBRICS.

Аналитик напомнил, что российский лидер 19 декабря предложил провести дуэль западных средств ПРО с «Орешником». «Нам не пришлось долго ждать, чтобы увидеть, насколько "успешным" окажется это невероятно разрекламированное вооружение, поставляемое НАТО», — добавил Боснич.

Он указал, что уже 20 декабря Российская армия поразила здания Службы безопасности Украины (СБУ) и конструкторского бюро (КБ) «Луч». Но при этом Россия не использовала «Орешник», подчеркнул аналитик.

«Можно утверждать, что президент Путин не только посмеялся над политическим Западом, но и послал очень ясный сигнал — лучшие системы ЗРК/ПРО НАТО не идут ни в какое сравнение с российским гиперзвуковым оружием, которое обладает меньшими возможностями, нежели "Орешник"», — написал Боснич.

В пятницу, 20 декабря, Россия нанесла так называемый удар возмездия по территории Украины. В ответ на атаку украинских войск по Ростовской области Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью высокоточного оружия большой дальности поразили здания СБУ и конструкторского бюро «Луч». Кроме того, удару подверглись позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

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