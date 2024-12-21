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23:59, 21 декабря 2024Россия

Беглов после поджогов в Петербурге заявил о попытках «испортить праздник»

Беглов сообщил об усилении мер безопасности в Санкт-Петербурге перед Новым годом
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрыв в Санкт-Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

По всей России, в том числе в Санкт-Петербурге, предпринимаются тщетные попытки испортить праздник, которые обречены на провал. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Александр Беглов.

Он сообщил, что в городе усилили меры безопасности, а также отметил, что ситуация находится под контролем. «На улицах города и в местах массовых гуляний спокойно», — добавил Беглов.

Губернатор также указал, что при обнаружении подозрительных предметов или активности необходимо звонить по номеру 112, а также призвал россиян поговорить с близкими, — в особенности, с детьми и старшими, — и напомнить им не вступать в коммуникацию с незнакомыми людьми.

Вечером 21 декабря на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в отделении Сбербанка. Взорвавшую банкомат женщину 1956 года рождения задержали.

Еще один поджог банкомата случился в субботу в Колпино. Сообщается, что виновника также задержали.

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