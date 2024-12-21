Еще один банкомат подожгли в Петербурге

«Фонтанка»: в петербургском Колпино произошел поджог банкомата

В петербургском Колпино произошел поджог банкомата. Инцидент случился вечером 21 декабря, пишет «Фонтанка» в Telegram-канале.

Сообщается, что передняя панель банкомата сгорела. «Вряд ли деньги забрали», — рассказал один из читателей. По данным «Фонтанки», виновника задержали.

Ранее стало известно, что женщина 1956 года рождения, взорвавшая банкомат на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге, задержана. Отмечается, что пенсионерку задержали вечером 21 декабря в ее квартире. Россиянка проживала неподалеку от места преступления.

До этого 21 декабря в Москве в районе Отрадное из-за звука взрыва эвакуировали ТЦ «Форт». Позднее была задержана пенсионерка, взорвавшую петарду в помещении МФЦ в торговом центре.

