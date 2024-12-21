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22:31, 21 декабря 2024Россия

Еще один банкомат подожгли в Петербурге

«Фонтанка»: в петербургском Колпино произошел поджог банкомата
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress

В петербургском Колпино произошел поджог банкомата. Инцидент случился вечером 21 декабря, пишет «Фонтанка» в Telegram-канале.

Сообщается, что передняя панель банкомата сгорела. «Вряд ли деньги забрали», — рассказал один из читателей. По данным «Фонтанки», виновника задержали.

Ранее стало известно, что женщина 1956 года рождения, взорвавшая банкомат на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге, задержана. Отмечается, что пенсионерку задержали вечером 21 декабря в ее квартире. Россиянка проживала неподалеку от места преступления.

До этого 21 декабря в Москве в районе Отрадное из-за звука взрыва эвакуировали ТЦ «Форт». Позднее была задержана пенсионерка, взорвавшую петарду в помещении МФЦ в торговом центре.

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