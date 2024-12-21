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14:03, 21 декабря 2024Россия

Больницы Казани перевели в режим повышенной готовности после массовой атаки БПЛА

Минздрав Татарстана: больницы Казани перевели в режим повышенной готовности
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Больницы Казани перевели в режим повышенной готовности в связи с массовой атакой беспилотников на жилые дома. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана, передает РИА Новости.

Глава Татарстана Рустам Минниханов между тем призвал жителей не поддаваться панике после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заметил, что если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то «сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома».

ВСУ атаковали российский город утром 21 декабря. Всего было зафиксировано восемь прилетов беспилотников, шесть из них атаковали жилые дома — элитные ЖК Казани. Один БПЛА пролетел над рекой, один — над промышленным предприятием. Жильцов поврежденных домов и сотрудников предприятия эвакуировали в безопасные места. По решению раиса Республики Татарстан в Казани отменили все массовые мероприятия на ближайшие два дня.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что атака беспилотников на жилые дома в Казани — это еще одно подтверждение того, что Киев наращивает эскалацию террора.

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