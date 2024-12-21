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12:42, 21 декабря 2024Россия

Глава Татарстана поставил задачу после атаки ВСУ

Минниханов призвал жителей Татарстана не поддаваться панике
Мария Черкасова

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей не поддаваться панике после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Главное — не поддаваться панике. Поставил задачу правительству своевременно информировать население о местах эвакуации», — написал Минниханов. По его словам, если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то «сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 21 декабря атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. По данным властей города, в результате атаки произошло возгорание в трех районах. Всего было зафиксировано восемь прилетов беспилотников, шесть из них атаковали жилые дома — элитные ЖК города. Согласно последним данным, пострадавших нет.

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