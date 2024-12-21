Глава Татарстана поставил задачу после атаки ВСУ

Минниханов призвал жителей Татарстана не поддаваться панике

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей не поддаваться панике после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Главное — не поддаваться панике. Поставил задачу правительству своевременно информировать население о местах эвакуации», — написал Минниханов. По его словам, если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то «сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 21 декабря атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. По данным властей города, в результате атаки произошло возгорание в трех районах. Всего было зафиксировано восемь прилетов беспилотников, шесть из них атаковали жилые дома — элитные ЖК города. Согласно последним данным, пострадавших нет.