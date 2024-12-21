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09:45, 21 декабря 2024Россия

Глава Татарстана прибыл к месту возгорания в домах после атаки дронов

Глава Татарстана Минниханов прибыл к месту возгорания в домах в Казани
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: РИА Новости

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл к месту возгорания в домах в Казани после атаки дронов. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром 21 декабря в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон над территорией Татарстана. Уточнялось, что атака произошла примерно в 7:50 по московскому времени.

Позднее стало известно о попадании дрона в жилой комплекс «Лазурные небеса» в Казани. Сообщалось, что во время эвакуации из ЖК дом атаковал второй беспилотник. Согласно предварительным данным, взрывом были повреждены квартиры на 15 этаже. Кроме того, произошли пожары в домах Советского, Кировского и Приволжского районов.

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