Глава Татарстана сделал заявление после атаки ВСУ на Казань

Глава Татарстана заявил об атаке ВСУ на мирных жителей

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нападают на мирных жителей. Заявление опубликовано в его Telegram-канале.

«Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома», — написал он.

Минниханов добавил, что на месте развернут оперативный штаб, для эвакуированных жителей подготовлены места временного размещения и горячего питания.

Минобороны России ранее сообщило, что ВСУ атаковали Татарстан тремя волнами с разных направлений. Там заявили, что три беспилотника уничтожили средства ПВО, еще три были подавлены средствами РЭБ.