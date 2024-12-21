Глава Татарстана сделал заявление после атаки ВСУ на Казань

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нападают на мирных жителей. Заявление опубликовано в его Telegram-канале.
«Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома», — написал он.
Минниханов добавил, что на месте развернут оперативный штаб, для эвакуированных жителей подготовлены места временного размещения и горячего питания.
Минобороны России ранее сообщило, что ВСУ атаковали Татарстан тремя волнами с разных направлений. Там заявили, что три беспилотника уничтожили средства ПВО, еще три были подавлены средствами РЭБ.