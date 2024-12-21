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11:26, 21 декабря 2024Россия

Глава Татарстана сделал заявление после атаки ВСУ на Казань

Глава Татарстана заявил об атаке ВСУ на мирных жителей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Рыбарь»

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нападают на мирных жителей. Заявление опубликовано в его Telegram-канале.

«Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома», — написал он.

Минниханов добавил, что на месте развернут оперативный штаб, для эвакуированных жителей подготовлены места временного размещения и горячего питания.

Минобороны России ранее сообщило, что ВСУ атаковали Татарстан тремя волнами с разных направлений. Там заявили, что три беспилотника уничтожили средства ПВО, еще три были подавлены средствами РЭБ.

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