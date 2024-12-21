МВФ добавил Украине три условия для продолжения финансирования

МВФ добавил Украине три новых условия для продолжения финансирования

Международный валютный фонд (МВФ) добавил Украине три новых условия для продолжения финансирования. Об этом сообщает ТАСС.

Об условиях, которые МВФ по итогам последней ревизии выполнения Украиной обязательств по программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) добавил Киеву, рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Одним из условий стала подготовка операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка. Кроме того, Киев должен подготовить и внести в парламент законопроект о критических рисках третьих сторон, с которыми сталкиваются банки, небанковские учреждения и платежные системы. Еще одно условие — проведение и обнародование внешней оценки работы регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Ранее стало известно, что Совет исполнительных директоров МВФ утвердил выделение Украине очередного транша по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF). Речь идет об 1,1 миллиарда долларов.

В октябре МВФ одобрил выделение очередного транша для Украины на сумму более миллиарда долларов. В организации высказали мнение, что экономика Украины остается устойчивой несмотря на сложные условия.

