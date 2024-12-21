Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:17, 21 декабря 2024Экономика

МВФ добавил Украине три условия для продолжения финансирования

МВФ добавил Украине три новых условия для продолжения финансирования
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) добавил Украине три новых условия для продолжения финансирования. Об этом сообщает ТАСС.

Об условиях, которые МВФ по итогам последней ревизии выполнения Украиной обязательств по программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) добавил Киеву, рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Одним из условий стала подготовка операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка. Кроме того, Киев должен подготовить и внести в парламент законопроект о критических рисках третьих сторон, с которыми сталкиваются банки, небанковские учреждения и платежные системы. Еще одно условие — проведение и обнародование внешней оценки работы регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Ранее стало известно, что Совет исполнительных директоров МВФ утвердил выделение Украине очередного транша по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF). Речь идет об 1,1 миллиарда долларов.

В октябре МВФ одобрил выделение очередного транша для Украины на сумму более миллиарда долларов. В организации высказали мнение, что экономика Украины остается устойчивой несмотря на сложные условия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину доложили об атаке ВСУ на Казань

      Умерла солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова

      Песков высказался о планах премьера Словакии посетить Москву

      Экс-замминистра просвещения России задержали по подозрению в многомиллионном хищении

      Путин поговорил по телефону с главой Татарстана после атаки ВСУ на Казань

      Стало известно состояние попавшей в реанимацию четырехкратной олимпийской чемпионки

      Раскрыты подробности об атаке украинских беспилотников на Казань

      Байден подписал закон о временном бюджете США

      СМИ увидели риск прямого конфликта России и Британии на Украине

      Захарова после атаки ВСУ на Казань назвала Зеленского главой террористической ячейки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше