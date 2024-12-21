На Украине прокомментировали информацию об отправке в пехоту солдат войск ПВО

Генштаб ВСУ опроверг информацию об отправке в пехоту солдат войск ПВО

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опроверг информацию британской газеты The Guardian об отправке в пехоту солдат войск ПВО. Заявление опубликовано в Telegram-канале генштаба.

Генштаб ВСУ назвал сообщение The Guardian недостоверным.

«С целью качественного доукомплектования личным составом воинских частей (...) определенная численность военнослужащих из состава подразделений ВС ВСУ действительно переназначена на должности в соответствии с их военно-учетными специальностями. В то же время это не касается профессиональных специалистов ПВО», — говорится в публикации.

The Guardian со ссылкой на украинских военных сообщала, что дефицит у ВСУ стал настолько острым, что Генштаб приказал и без того истощенным подразделениям войск ПВО высвободить больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты. Один из украинских военнослужащих заявил, что ситуация с дефицитом людей достигла критического уровня.

Ранее на Украине анонсировали снижение возраста мобилизации до 18 лет. Советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский заявил, что в начале 2025 года власти Украины прибегнут к этой мере для восполнения дефицита военных.