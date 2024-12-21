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21:32, 21 декабря 2024Мир

На Западе раскрыли отношение Европы к помощи Украине

European Conservative: Европа теряет энтузиазм в отношении помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейские страны постепенно теряют энтузиазм в вопросе поддержки Украины. На это обратил внимание политический журналист Тамаш Орбан в статье для European Conservative.

Он отметил, что при этом Евросоюз не отказывается от военной помощи Украине, обещая ей «луну и звезды». Однако, по словам журналиста, объемы производства европейского военно-промышленного комплекса (ВПК) не способны удовлетворить запросы Киева.

«Очевидно, что европейская поддержка в отношении продолжения конфликта все еще существует, но общий энтузиазм медленно угасает спустя почти три года после его начала», — подчеркнул он.

Орбан также высказался о вступлении Украины в НАТО, указав, что это потребует гораздо больше времени и средств, чем Европа готова признать. По его словам, окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан допустил, что в случае, если Вашингтон перестанет помогать Украине, Киев может оказаться в ослабленном положении на переговорах.

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