В Германии назвали точное число пострадавших в Магдебурге

Администрация Магдебурга: при наезде автомобиля на толпу пострадали 68 человек

В результате наезда автомобиля на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге погибли два человека, еще 68 пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Власти назвали точное число погибших и пострадавших. «15 пострадавших с тяжелыми травмами, 37 — с травмами средней степени тяжести, 16 — с легкими», — говорится в сообщении.

Вечером в пятницу, 20 декабря, машина на большой скорости врезалась в толпу посетителей рождественской ярмарки.

Сообщалось, что в результате инцидента травмы получили от 60 до 80 человек.