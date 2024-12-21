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00:00, 21 декабря 2024Ценности

Женщины стали массово оголяться, чтобы их перестали воспринимать как сексуальный объект. Как это зашло слишком далеко?

Дина Васильева
Дина Васильева

Фото: @kyliejenner

В последние годы термин «бэдди» (от английского baddie — «плохиш», «злодейка») проник в массовую культуру и определил образ жизни сотен тысяч девушек по всему миру. И это неудивительно: в основе движения — популярные концепции феминизма и женской силы, которые сопровождаются провокационным стилем в одежде, полным принятием себя и взаимной поддержкой в медиа. Однако у позитивного на первый взгляд флешмоба есть и обратная сторона. Чтобы соответствовать образу, его последовательницы подчеркивают достоинства своей фигуры, отдавая предпочтение откровенным нарядам и публикуя полуобнаженные фото. В результате они столкнулись с тем, против чего боролись: их стали воспринимать как сексуальный объект. Почему женщины хотят раздеваться в соцсетях и как это им вредит — разбиралась «Лента.ру».

Почему обнажение стало важным для феминисток?

В начале 2010-х годов социальные сети стали пространством, где женщины могли создавать личные бренды, показывая подписчикам свой образ жизни и вкус. Появились серьезные инфлюэнсеры, такие как Кайли Дженнер и Эмили Ратаковски, которые использовали платформы не только для рекламы своих продуктов (зачастую брендов одежды и косметики), но и в качестве площадки для призыва к самовыражению, обращенного к миллионам девушек разных национальностей и телосложения.

«Ты не стыдишься себя и своего тела, раскрываешь свою сексуальность и борешься с патриархальными стереотипами о скромных девушках. Яркий пример того, как нагота становится высказыванием, — это деятельность модели и феминистки Эмили Ратаковски. В начале своей карьеры она снялась в откровенном клипе и назвала это феминистским высказыванием и символом того, что никто не может указывать ей, когда и как показывать свое тело», — рассказывает YouTube-блогерша Маша Силантьева в своем ролике о культуре бэдди.

Модель Эмили Ратаковски

Фото: @emrata

И действительно, со временем движение открыло двери для представительниц всех рас, возрастов и слоев общества, каждая из которых стремилась примерить на себя эстетику бэдди. Значимыми активистками тренда стали американские рэперши Карди Би, Ники Минаж, Lizzo и Megan Thee Stallion, которые выступали за инклюзивность, призывая женщин гордиться своим уникальным опытом и красотой. Эти исполнительницы на личном примере доказали, что можно добиться успеха вопреки нестандартной внешности.

Как выглядит последовательница бэдди?

Типичная бэдди излучает полную уверенность в себе, смелость и самоуважение. В этом ей помогает роскошный внешний вид — как правило, соблазнительный, но соответствующий всем канонам бодипозитива. Облегающие открытые платья, топы с декольте, туфли на высоких каблуках воспринимаются девушками как атрибуты женственности и силы и в то же время подчеркивают особенности их тела, будь то округлые формы или оттенок кожи. Особую роль в образе играет броский макияж. С помощью косметики бэдди делают акцент на высоких скулах, пухлых губах и выразительных глазах в сочетании с идеальной кожей и укладкой.

97 млн

видео опубликовано в TikTok под хештегом #Baddie

Instagram-аккаунты (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) бэдди наполнены кадрами не только с мероприятий, но и с пляжного отпуска. На этих снимках девушки с удовольствием позируют в купальниках, демонстрируя свою сексуальность. То же самое происходит и в TikTok — приверженцы концепции быстро набирают подписчиков, танцуя на камеру в полуобнаженном виде. Эстетика процветает в соцсетях благодаря хештегам #Baddie и #BaddieStyle.

Рэперша Кадри Би

Фото: @cardiallaccess

Почему бэдди — это не то, чем кажется?

Сторонники культуры утверждают, что бэдди воплощает форму современного феминизма, борется со стигматизацией и способствует раскрепощению. Однако эта точка зрения не лишена споров. Критики считают, что движение — поверхностно, и оно не возвышает женщин, а лишь усиливает идеалы потребительства в обществе. Ведь в действительности сегодня девушки сексуализируют себя сильнее, чем когда-либо в истории.

Представительницы бэдди сталкиваются с постоянной объективацией. Нередко женщины, идентифицирующие себя как бэдди, подвергаются оценкам, которые сводятся исключительно к их внешности и игнорируют их достижения и личностные качества. Оголение тела стало частью культурной практики, которая, с одной стороны, рассматривается как акт самовыражения, а с другой — может быть воспринята как уход от глубинного подхода к феминизму.

В этом нет ничего страшного, если бы сексуальность не стала обязательной характеристикой женщины и не навязывала гендерные роли. Обнажение тела не является проблемой, но это не должно быть единственным способом почувствовать себя уверенно. Женщины могут делать это для себя, а не для мужчин

Маша СилантьеваYouTube-блогерша

Что на самом деле стоит за желанием показать тело?

«Женщина стала свободной лет 100 назад. До этого в лучшем случае она просто не воспринималась всерьез, а в худшем — могла быть публично сожжена на костре во имя бога. А что такое женщина, которую можно просто взять и сжечь? Это не человек, а тело, которое должно подчиняться чужой воле и совершенно не принадлежит себе», — рассуждает патопсихолог, специалист по кризисной психологии и поведенческому анализу Василиса Кулешова.

Во-первых, эта степень несвободы вручала мужчинам определенную степень власти. Во-вторых, она накапливала в женщинах огромное количество ярости и чувства несправедливости, которые вылились в радикальный феминизм. По словам эксперта, сегодня коллективное женское всеми силами пытается вернуть себя себе. Это происходит через бунт и демонстрацию того, что теперь своим красивым телом может распоряжаться только его обладательница и никто не вправе к нему прикоснуться без ее согласия.

Фото: Look Studio / Shutterstock / Fotodom

К обнаженному женскому телу постепенно привыкло общество. «Раньше юбки носили в пол, потом — по колено, а закончилось все ультрамини. И разговор здесь не о нормах приличия, а скорее о том, что это все нормализовывалось с течением времени, — продолжает Кулешова. — Речь идет про окна Овертона: у психики есть функция адаптироваться буквально к чему угодно, и если в какой-то момент станет принято ходить голыми, то через пару веков люди даже не вспомнят, что когда-то существовала одежда».

По словам психолога, сексуализация — это беспроигрышная стратегия маркетинга на все времена. Секс продается очень легко, потому что все хотят быть желанными, привлекательными и сексуальными. Это база психических потребностей и в то же время провокативное табу, которое не может оставить безучастным и в любом случае вызовет либо положительную, либо отрицательную реакцию.

Объективация — это своего рода обесценивание личности: женская грудь рекламирует бюстгальтер, ягодицы — джинсы, а лицо — косметику. А то, что стоит за картинкой, уже не имеет значения

Василиса Кулешовапсихолог

«Во времена, когда женщин сжигали на кострах, духовность и божественность происхождения человека были обесценены. Сейчас человечество находится на похожем этапе, только поклоняется оно другому богу. Мы поклоняется богу маркетинга, продаж и влияния. Все желают стать богатыми и знаменитыми, они приносят на алтарь свои обнаженные тела и взамен получают благосостояние и аудиторию», — объясняет в заключение психолог.

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