Небензя: Зеленский готов пожертвовать украинцами ради сохранения власти

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов пожертвовать украинцами ради сохранения власти. Об этом он рассказал в ходе заседания Совбеза ООН.

«Потерявший легитимность бывший комик ради сохранения своей власти готов поставить на кон всю оказавшуюся у него в заложниках страну и пожертвовать всеми ее гражданами», — сказал дипломат. По его словам, способность Киева пережить зиму вызывает сомнения у экспертов.

В том же выступлении Небензя заявил, что президент Украины избегает мирных переговоров, поскольку завершение кризиса будет означать для него участие в выборах и утрату власти. Поэтому дипломат назвал урегулирование конфликта самым страшным сценарием для Зеленского.

