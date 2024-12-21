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00:28, 21 декабря 2024Бывший СССР

Небензя обвинил Зеленского в готовности пожертвовать украинцами ради сохранения власти

Небензя: Зеленский готов пожертвовать украинцами ради сохранения власти
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов пожертвовать украинцами ради сохранения власти. Об этом он рассказал в ходе заседания Совбеза ООН.

«Потерявший легитимность бывший комик ради сохранения своей власти готов поставить на кон всю оказавшуюся у него в заложниках страну и пожертвовать всеми ее гражданами», — сказал дипломат. По его словам, способность Киева пережить зиму вызывает сомнения у экспертов.

В том же выступлении Небензя заявил, что президент Украины избегает мирных переговоров, поскольку завершение кризиса будет означать для него участие в выборах и утрату власти. Поэтому дипломат назвал урегулирование конфликта самым страшным сценарием для Зеленского.

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