Асад Хассан Аш-Шибани назначен главой МИД во временном правительстве Сирии

Асад Хассан Аш-Шибани назначен новыми властями Сирии главой МИД во временном правительстве, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

Ранее новое руководство Сирии в лице Главного командования военными операциями призвало американские власти снять введенные ранее санкции. 20 декабря Дамаск посетила делегация из США, во время визита и прозвучала эта просьба.

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф между тем заявляла, что США приветствуют заявления новых властей Сирии, но ждут от них конкретных шагов. Она встретилась с представителями временных властей. Стороны обсуждали набор принципов, согласованных США и их региональными партнерами в Акабе.

Президент России Владимир Путин, говоря ранее о событиях в республике, отмечал, что главным бенефициаром происходящего является Израиль. Российский лидер также выразил надежду на то, что Израиль когда-нибудь выйдет с сирийской территории.