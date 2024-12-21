Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:23, 21 декабря 2024Мир

Новые власти Сирии назначили главу МИД

Асад Хассан Аш-Шибани назначен главой МИД во временном правительстве Сирии
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom  

Асад Хассан Аш-Шибани назначен новыми властями Сирии главой МИД во временном правительстве, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

Ранее новое руководство Сирии в лице Главного командования военными операциями призвало американские власти снять введенные ранее санкции. 20 декабря Дамаск посетила делегация из США, во время визита и прозвучала эта просьба.

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф между тем заявляла, что США приветствуют заявления новых властей Сирии, но ждут от них конкретных шагов. Она встретилась с представителями временных властей. Стороны обсуждали набор принципов, согласованных США и их региональными партнерами в Акабе.

Президент России Владимир Путин, говоря ранее о событиях в республике, отмечал, что главным бенефициаром происходящего является Израиль. Российский лидер также выразил надежду на то, что Израиль когда-нибудь выйдет с сирийской территории.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «За это надо отвечать». В России обратились к Зеленскому после атаки дронов на Казань. Ему напомнили об одном событии

      В Подмосковье неизвестный запустил салют в отделении почты

      Хинштейн заявил о проверке «Корпорации развития Курской области»

      В Румынии опровергли вмешательство России в выборы

      Ситуацию с задержкой рейса в Шарм-эш-Шейх проконтролирует прокуратура

      Российские войска начали бои за Янтарное в ДНР

      В Минобороны сообщили о поражении 14 бригад ВСУ в Курской области

      В ВСУ стали отправлять в пехоту солдат войск ПВО из-за нехватки людей

      Саудовская Аравия предупредила ФРГ о возможности теракта

      Захарова призвала Запад отреагировать на атаку ВСУ по Казани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше