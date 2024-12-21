Песков рассказал про стреляющие по России американские ракеты

Песков назвал США недружественной страной

США в настоящее время является недружественной для России страной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Американские ракеты стреляют по нашей территории. И их наводят американские специалисты», — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин поздравлять Дональда Трампа с инаугурацией в январе 2025 года, заявил, что взаимоотношения между странами будут зависеть от дальнейших заявлений и действий администрации США.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что заявление избранного президента США Дональда Трампа об опасности ударов украинской армии с помощью американских тактических ракет ATACMS вглубь России полностью совпадает с позицией Москвы.