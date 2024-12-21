Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса в Шарм-эш-Шейх

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса из Шереметьево в Египет

Столичная межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с длительной задержкой рейса UJ614 авиакомпании Al Masria Universal Москва — Шарм-эш-Шейх в Шереметьево. Об этом прокуратура сообщила в Telegram-канале.

В аэропорту в настоящее время находится московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко, сообщили в пресс-службе. На рейс зарегистрировано 218 пассажиров, вылет запланирован на субботу, 21 декабря, на 18:50 минут.

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали причиной задержки рейса техническую неисправность самолета. В авиакомпании рассказали, что пассажирам предоставили питание и напитки, предложили временное жилье, а также компенсацию затрат, связанных с самостоятельным расселением.