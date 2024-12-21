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11:22, 21 декабря 2024Россия

Работу саратовского аэропорта Гагарин приостановили

Росавиация: работу саратовского аэропорта Гагарин приостановили
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Работу саратовского аэропорта Гагарин приостановили. Об этом сообщила Росавиация, передает РИА Новости.

Уточняется, что аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Такое решение объяснили обеспечением безопасности полетов.

Ранее стало известно, что в Казани зафиксировали восемь прилетов беспилотников. Один из дронов пролетел над рекой, другой — над промышленным предприятием и шесть — над жилым массивом.

В аэропорту Казани ввели план «Ковер». Кроме того, полеты были приостановлены в ижевском аэропорту из-за атаки беспилотников в соседнем регионе.

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