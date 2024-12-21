Росавиация: работу саратовского аэропорта Гагарин приостановили

Работу саратовского аэропорта Гагарин приостановили. Об этом сообщила Росавиация, передает РИА Новости.

Уточняется, что аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Такое решение объяснили обеспечением безопасности полетов.

Ранее стало известно, что в Казани зафиксировали восемь прилетов беспилотников. Один из дронов пролетел над рекой, другой — над промышленным предприятием и шесть — над жилым массивом.

В аэропорту Казани ввели план «Ковер». Кроме того, полеты были приостановлены в ижевском аэропорту из-за атаки беспилотников в соседнем регионе.