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16:52, 21 декабря 2024Бывший СССР

Российские войска начали бои за Янтарное в ДНР

Рогов: российские войска начали бои за Янтарное в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска начали бои за населенный пункт Янтарное, который расположен к юго-западу от города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Идут активные боевые действия, наши штурмовики пробиваются через оборону боевиков ВСУ», — сказал он.

Ранее Рогов объяснил значимость сел Зеленовка и Новый Комар для продвижения в Курахово. По его словам, переход этих населенных пунктов под контроль ВС России открывает им возможность активнее наступать в западном направлении.

21 декабря Рогов сообщил, что ВСУ пытаются контратаковать российских военных в районе населенного пункта Каменское Запорожской области. Как он уточнил, резко активизировалась работа украинских FVP-дронов.

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