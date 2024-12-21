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07:13, 21 декабря 2024Силовые структуры

Силовики проверили арендаторов использованной в теракте против генерала Кириллова машины

Силовики проверили арендаторов машины, использованной в теракте против Кириллова

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Силовики проверили последних арендаторов машины сервиса каршеринга «Делимобиль», использованной в теракте против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Несколько последних арендаторов автомобиля ... были проверены на причастность к преступлению», — уточнил собеседник агентства.

В сервисе каршеринга ранее рассказали, что все водители, берущие напрокат машину, верифицируются по паспорту и водительскому удостоверению.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Бомбу активировали в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Генерал-лейтенант и его помощник не выжили. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. О задержании исполнителя теракта стало известно утром 18 декабря. Им оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он заявил, что был завербован украинскими спецслужбами.

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