Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:39, 21 декабря 2024Интернет и СМИ

Стало известно о лечении жены Асада от рака в Москве до его бегства из Сирии

FT: жена Асада начала лечение от рака в Москве до бегства мужа из Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Башар Асад

Башар Асад. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Жена свергнутого президента Сирии Башара Асада Асма Асад начала лечение от рака в Москве за несколько недель до бегства мужа из страны. Об этом стало известно газете Financial Times (FT).

По данным ее источников, у Асмы Асад произошел рецидив болезни, из-за чего она была вынуждена проходить лечение. В мае 2024 года у нее обнаружили острый миелоидный лейкоз. До этого, в 2019 году, бывшей первой леди удалили опухоль, возникшую из-за рака груди.

Издание отмечает, что Асад встретился с супругой после прибытия в Москву, там же находятся ее мать и отец Фаваз аль-Ахрас и дочь Асадов Зейн, которая училась в Университете Сорбонны Абу-Даби. Старший сын экс-лидера Сирии Хафез в декабре защитил в МГУ кандидатскую диссертацию.

16 декабря сирийский президент заявил, что узнал о падении Дамаска после того, как прибыл на военную базу России в Хмеймиме. В связи с этим, заявил экс-президент Сирии, «Москва потребовала от командования авиабазы немедленно эвакуировать» его в Россию.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Русскому миру объявлена война». Путин заявил о новой угрозе

      Меркурис заявил о близости к завершению украинского конфликта

      Советник Трампа грубо высказался о новом после Великобритании в США

      Глава Центробанка загадала два желания Деду Морозу

      Небензя заявили о доходе компаний США от конфликта на Украине

      Маск вынес Европе неутешительный вердикт

      Стало известно о лечении жены Асада от рака в Москве до его бегства из Сирии

      Посольство уточнит информацию о пострадавших россиянах при наезде на толпу в Магдебурге

      Небензя обвинил Зеленского в готовности пожертвовать украинцами ради сохранения власти

      Небензя назвал самый страшный для Зеленского сценарий на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше