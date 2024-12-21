Стало известно о лечении жены Асада от рака в Москве до его бегства из Сирии

FT: жена Асада начала лечение от рака в Москве до бегства мужа из Сирии

Жена свергнутого президента Сирии Башара Асада Асма Асад начала лечение от рака в Москве за несколько недель до бегства мужа из страны. Об этом стало известно газете Financial Times (FT).

По данным ее источников, у Асмы Асад произошел рецидив болезни, из-за чего она была вынуждена проходить лечение. В мае 2024 года у нее обнаружили острый миелоидный лейкоз. До этого, в 2019 году, бывшей первой леди удалили опухоль, возникшую из-за рака груди.

Издание отмечает, что Асад встретился с супругой после прибытия в Москву, там же находятся ее мать и отец Фаваз аль-Ахрас и дочь Асадов Зейн, которая училась в Университете Сорбонны Абу-Даби. Старший сын экс-лидера Сирии Хафез в декабре защитил в МГУ кандидатскую диссертацию.

16 декабря сирийский президент заявил, что узнал о падении Дамаска после того, как прибыл на военную базу России в Хмеймиме. В связи с этим, заявил экс-президент Сирии, «Москва потребовала от командования авиабазы немедленно эвакуировать» его в Россию.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну.