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20:47, 21 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о звуках взрывов в Киеве

Украинское издание «Страна» сообщило о звуках взрывов в Киеве
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Danielli.capture / Shutterstock / Fotodom  

В Киеве в субботу, 21 декабря, прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«В Киеве слышны взрывы. Паблики пишут о работе ПВО», — говорится в публикации. Немногим позднее издание заявило, что городские власти призвали жителей направиться в укрытия.

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 20:49 воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

Ранее сообщалось, что Российская армия уничтожила в Харьковской области танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявило Минобороны России.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве рассказали, что российские войска заняли населенный пункт Островского в Донецкой народной республике (ДНР).

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