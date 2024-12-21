Стало известно о звуках взрывов в Киеве

Украинское издание «Страна» сообщило о звуках взрывов в Киеве

В Киеве в субботу, 21 декабря, прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«В Киеве слышны взрывы. Паблики пишут о работе ПВО», — говорится в публикации. Немногим позднее издание заявило, что городские власти призвали жителей направиться в укрытия.

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 20:49 воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

Ранее сообщалось, что Российская армия уничтожила в Харьковской области танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявило Минобороны России.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве рассказали, что российские войска заняли населенный пункт Островского в Донецкой народной республике (ДНР).