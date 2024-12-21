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18:03, 21 декабря 2024Россия

Украинские беспилотники сбили над Крымом

Минобороны России: три беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Крыма. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Речь идет о БПЛА самолетного типа. Их удалось поразить в период с 15:40 до 16:10 по московскому времени. Других подробностей не приводится.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что Украина не может вернуть под свой контроль Крым и Донбасс. По его словам, Киев может рассчитывать только на «дипломатическое давление» со стороны международного сообщества.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова политика, заявил, что тот начал признавать «фронтовые реалии».

20 декабря беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую область. Целью по меньшей мере одной из атак стал грузовой автомобиль — он был поврежден FPV-дроном. Второй беспилотник врезался в дорожное полотно и сдетонировал — повреждения получил легковой автомобиль.

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