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21:08, 21 декабря 2024Мир

В Британии рассказали об «открытой ране» Украины

Меркурис: Курская область стала для Украины большой катастрофой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вторжение в Курскую область обернулось для Украины большой катастрофой. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

По его словам, украинские войска находятся в бедственном положении в зоне проведения спецоперации. Эксперт отметил, что ситуация значительно ухудшилась в последние несколько недель, а Курская область стала «открытой раной» для Киева.

При этом, как утверждает Меркурис, пока не все осознают тяжесть положения украинской армии. «СМИ в целом не осознают, насколько плоха ситуация для Украины на линии фронта», — заявил он.

Военный аналитик считает, что в ближайшее время произойдет битва за Красноармейск (украинское название — Покровск). По его мнению, бои начнутся до конца текущего месяца.

Ранее Меркурис заявил о близости конечной фазы конфликта на Украине. Он указал, что российские войска успешно прорывают оборону противника в районе Красноармейска.

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