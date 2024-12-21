В Казани раздался взрыв

Baza: в Казани прогремел взрыв

В Казани прогремел взрыв. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале со ссылкой на местных жителей.

По данным издания, взрыв раздался в районе жилого комплекса «Арт-Сити», находящегося рядом с другим жилым комплексом, который ранее подвергся атаке украинских беспилотников. На опубликованных в сети кадрах, снятых горожанами, запечатлен столб дыма.

По предварительным данным, саперы уничтожили боеприпас одного из дронов, не разорвавшихся во время атаки, произошедшей утром 21 декабря. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. По данным властей города, в результате атаки произошло возгорание в трех районах.