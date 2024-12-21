В Кремле назвали «Орешник» революцией в технологии вооружений

Песков: «Орешник» на поколение опережает существующие вооружения

Президент РФ Владимир Путин, говоря на прямой линии о «дуэли», имел в виду, что «Орешник» на поколение опережает существующие вооружения. Об этом рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос о «технологической дуэли» с Западом, представитель Кремля пояснил, что это было ответом российского лидера тем, кто говорит об уязвимостях «Орешника».

«Собственно, говоря о возможности такой дуэли, президент именно имел в виду, что это оружие на поколение опережает все существующее вооружение, не будучи ядерным оружием», — рассказал Песков.

Владимир Путин предложил Западу технологическую дуэль в виде эксперимента с ударом «Орешником» во время прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. Российский лидер предложил Западу поставить системы ПРО в любом месте, а Россия туда запустит «Орешник». В качестве места президент предложил столицу Украины Киев.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что странам Запада следует подумать о том, каково другим жить в предлагаемых ими условиях. Так она прокомментировала слова Путина о «дуэли».