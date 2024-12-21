Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:31, 21 декабря 2024Россия

В Кремле назвали «Орешник» революцией в технологии вооружений

Песков: «Орешник» на поколение опережает существующие вооружения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин, говоря на прямой линии о «дуэли», имел в виду, что «Орешник» на поколение опережает существующие вооружения. Об этом рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос о «технологической дуэли» с Западом, представитель Кремля пояснил, что это было ответом российского лидера тем, кто говорит об уязвимостях «Орешника».

«Собственно, говоря о возможности такой дуэли, президент именно имел в виду, что это оружие на поколение опережает все существующее вооружение, не будучи ядерным оружием», — рассказал Песков.

Владимир Путин предложил Западу технологическую дуэль в виде эксперимента с ударом «Орешником» во время прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. Российский лидер предложил Западу поставить системы ПРО в любом месте, а Россия туда запустит «Орешник». В качестве места президент предложил столицу Украины Киев.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что странам Запада следует подумать о том, каково другим жить в предлагаемых ими условиях. Так она прокомментировала слова Путина о «дуэли».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали «Орешник» революцией в технологии вооружений

      В США предупредили Трампа об «изменившемся» Путине

      На Западе раскрыли отношение Европы к помощи Украине

      Стали известны подробности теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге

      В Кремле объяснили предложение Путина провести дуэль западных ПРО с «Орешником»

      Путин отказался поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом

      Украинская журналистка рассказала о коррупционных схемах Зеленского

      В Британии рассказали об «открытой ране» Украины

      Захарова рассказала об оливье

      Бывшая жена Сафонова объяснила желание отправить футболиста на психологическую экспертизу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше