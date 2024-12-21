В Москве пенсионерка отдала мошенникам почти 90 миллионов рублей

В Москве 86-летняя пенсионерка отдала мошенникам около 90 миллионов рублей

В Москве 86-летняя пенсионерка отдала мошенникам около 90 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.

Утверждается, что пожилую женщину ввели в заблуждение, убедив ее в том, что принадлежащие ей счета находятся под угрозой. Мошенники порекомендовали ей обналичить все деньги и поместить их на «безопасный счет», после чего она стала передавать наличные и другие ценные бумаги разным курьерам, а также продала квартиру. Узнав об этом, родственники пенсионерки обратились в полицию.

Силовики вскоре вышли на след одного из курьеров и задержали его с пакетом, в котором находились 5,6 миллиона рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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