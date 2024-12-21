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15:45, 21 декабря 2024Россия

В Подмосковье эвакуировали посетителей ТЦ из-за запуска фейерверка

В Королеве эвакуировали посетителей ТЦ «Гелиос» из-за запуска фейерверка
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В подмосковном Королеве эвакуировали посетителей ТЦ «Гелиос» после того, как неизвестный запустил фейерверк в помещении МФЦ. Об этом пишет Shot.

«Было около 20 залпов. Сотрудникам пришлось прятаться под столами», — рассказало издание. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Поджигатель, предварительно, успел скрыться. Предполагается, что он действовал по указке украинских мошенников.

Днем 21 декабря также сообщалось об эвакуации посетителей ТЦ «Форт» в Москве. Уточнялось, что пожилая женщина взорвала петарду в помещении МФЦ. Никто не пострадал, пенсионерку задержала полиция.

Задержанная рассказала, что стала жертвой украинских мошенников. По словам пенсионерки, злоумышленники выманили у нее 120 тысяч рублей и пообещали вернуть деньги, если она «устроит салют» в МФЦ.

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