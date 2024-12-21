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17:08, 21 декабря 2024Россия

В Подмосковье неизвестный запустил салют в отделении почты

В Химках неизвестный запустил салют в отделении «Почты России»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: InfinitumProdux / Shutterstock / Fotodom  

В подмосковных Химках неизвестный запустил салют в отделении «Почты России». Об этом стало известно Shot.

По данным издания, инцидент произошел в почтовом отделении на улице Московской. После начала салюта 10 посетителей самостоятельно эвакуировались из офиса.

«Серьезного пожара не произошло. Предварительно, никто не пострадал», — говорится в публикации. Уточняется, что сотрудники почты вызвали экстренные службы.

Человек, запустивший салют, по предварительным данным, скрылся.

Ранее сообщалось о похожем инциденте в подмосковном Королеве. Неизвестный днем 21 декабря запустил фейерверк в помещении МФЦ в торговом центре «Гелиос». Кроме того, была задержана пенсионерка, взорвавшая петарду в московском ТЦ «Форт». Она заявила, что стала жертвой украинских мошенников.

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