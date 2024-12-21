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20:23, 21 декабря 2024Мир

В Польше сочли провокацией флаги УПА на бронетранспортерах

Глава МО Польши счел провокацией флаги УПА на польских бронетранспортерах
Мария Черкасова

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил протест в связи с размещением на переданных Варшавой Киеву бронетранспортерах Rosomak флагов Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра в соцсети Х.

Косиняк-Камыш потребовал от военного атташе Украины в Варшаве прояснить ситуацию. По его словам, флаги УПА на бронетранспортерах Rosomak, поставленных Польшей украинской армии, — провокация, которой не должно быть.

О том, что украинские военные разрисовали националистическими флагами Украинской повстанческой армии БТР Rosomak, глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш рассказал в пятницу, 20 декабря.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что глава МИД Украины обещал польской стороне подвижки по вопросу эксгумации жертв Волынской резни до конца декабря, однако не сдержал своего слова.

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