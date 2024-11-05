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02:36, 5 ноября 2024Мир

Глава МИД Польши обвинил украинского коллегу

Глава МИД Польши заявил, что Киев не сдержал обещания по эксгумации на Волыни
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Глава МИД Украины обещал польской стороне подвижки по вопросу эксгумации жертв Волынской резни до конца декабря, однако не сдержал своего слова. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN.

Сикорский обратился к украинским властям: «Мы это сделаем за наш счет. Все что нам нужно — это согласие на эксгумацию».

9 февраля 1943 года произошла резня в польской колонии Паросль — украинцы под видом советских партизан зашли в село, собрали поляков в одном месте и зарубили топорами 137 человек. Это кровавое преступление считают первым эпизодом «антипольских» действий УПА на Волыни.

Ранее бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий заявил, что Украина не хочет разрешать эксгумацию жертв Волынской резни, так как боится разрушить миф о якобы «освободительной» роли УПА и возможного «территориального ревизионизма» в Польше.

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